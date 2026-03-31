Nieuwe woningen Prinses Irenelaan geven impuls aan dorpsverbinding

Uithoorn – Gemeente Uithoorn, projectontwikkelaar KRKTR en de toekomstige bewoners bezegelden verleden week de grondoverdracht van de gemeente aan de projectontwikkelaar. De grond die nodig is voor de bouw van acht nieuwe woningen aan de Prinses Irenelaan, onderdeel van het project Frisse Blik.

“We gaven samen het startsein voor een ontwikkeling die veel meer is dan woningbouw. Het is weer een belangrijke stap in het versterken van de verbinding binnen het dorp. Waar ooit de provinciale weg het dorp in tweeën spleet, ligt nu een groene laan met alleen bestemmingsverkeer waaraan mensen heel fijn gaan wonen”, aldus wethouder Hazen. “De nieuwe woningen maken deel uit van een bredere visie om de entree van het dorp gezicht te geven.”

Starthandeling

Als starthandeling schepten de wethouder en de projectontwikkelaar de schone bouwgrond in bloempotten. De toekomstige bewoners zaaiden er stokrooszaadjes in. Aan hen de taak – in afwachting op hun woning – om de stokrozen te laten groeien. De groei van de Irenelaanlocatie is gestart.

Taco Meerpoel, KRKTR Projectontwikkeling: “De gemeente had een stevige ambitie neergelegd: niet alleen toekomstbestendig bouwen, maar ook de entree van Uithoorn mee vormgeven en het versterken van het gemeenschapsgevoel. Dan worden wij echt enthousiast. Met Frisse Blik denken we Uithoorn deze impuls te geven.”

Alle informatie over dit project staat op www.uithoorn.nl/projecten en op www.frisseblikuithoorn.nl.

Als starthandeling schepten de wethouder en de projectontwikkelaar de schone bouwgrond in bloempotten. Foto: gemeente Uithoorn.