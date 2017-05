Nieuwe Hollandse Meesters-tulp

Aalsmeer – Op woensdag 10 mei werd in de Hermitage Amsterdam een nieuwe tulp gepresenteerd en officieel met Amstelwater gedoopt tot Hollandse Meesters-tulp. Uit handen van Marco van Zijverden van de Dutch Flower Group Aalsmeer ontving Cathelijne Broers, directeur van de Hermitage Amsterdam, de eerste bos gele tulpen met paarse franjes. De presentatie van de tulp is tegelijk een feestelijke vooraankondiging van de komst van drieënzestig schilderijen uit de Gouden Eeuw naar de Hermitage Amsterdam. Ze komen voor de tentoonstelling Hollandse Meesters uit de Hermitage, oogappels van de tsaren, die op 7 oktober opengaat. In de tentoonstelling Hollandse Meesters uit de Hermitage, oogappels van de tsaren, stralen drieënzestig werken van vijftig Hollandse schilders. Nagenoeg alle grote meesters van de Gouden Eeuw zijn vertegenwoordigd.

Cathelijne Broers over de nieuwe tulp: “Ik vind het een prachtige bloem, net zo mooi als de tulp die Rembrandt in 1634 schilderde in het haar van Flora, één van de topstukken van onze komende tentoonstelling Hollandse Meesters uit de Hermitage.”

Marco van Zijverden: “Deze Hollandse Meesters-tulp is speciaal voor de tentoonstelling ontwikkeld met onze partners en staat symbool voor de verbinding tussen kunst, cultuur en natuur.”

Foto: Cathelijne Broers, Marco van Zijverden en Haarlemse Bloemenmeisjes. Fotografie Janiek Dam