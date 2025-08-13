Nieuwbouw in De Kwakel

De Kwakel – Nu daken en dakkapellen er sinds kort op liggen is goed te zien hoe het dorpscentrum een ander aanzicht krijgt. Het project krijgt vorm. Op de eerste verdieping komt een beschutte daktuin met terrassen rondom. Elk appartement heeft een eigen balkon en toegang tot een terras aan de binnentuin. De binnentuin krijgt sedumbeplanting en boompjes, wat ook vogels aantrekt. Rondom de tuin komt een zitrand om samen met buren te ontspannen. Het project is ontworpen met aandacht voor rust, ruimte en comfort.

Op de foto: Dakkapellen erop. Foto: Jan Uithol.