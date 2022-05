Nieuw college Uithoorn geïnstalleerd

Uithoorn – De Uithoornse gemeenteraad heeft maandagavond de drie wethouders van de nieuwe coalitie benoemd. Ze zijn daarna officieel beëdigd. Daarmee heeft de gemeente Uithoorn nu een nieuw college van burgemeester en wethouders (B&W). Het nieuwe college telt naast burgemeester Pieter Heiliegers, drie wethouders: José de Robles (DUS!), Jan Hazen (VVD) en Ferry Hoekstra (Gemeentebelangen). Hazen en De Robles waren al wethouder en Hoekstra maakt nu de overstap van raadslid naar wethouder. Hij neemt het bestuurlijke stokje over van partijgenoot Hans Bouma die na acht jaar stopt als wethouder.

Portefeuilleverdeling op hoofdlijnen bekend

De portefeuilleverdeling (takenverdeling) is op hoofdlijnen ook al bekend. Burgemeester Heiliegers krijgt de portefeuilles Veiligheid, Bestuur en Organisatie, Dienstverlening en Kunst, Cultuur en erfgoed. Wethouder De Robles is de komende vier jaar verantwoordelijk voor Zorg, Maatschappelijke ondersteuning, Jeugd en Onderwijs, Werk en Inkomen en Asiel, migratie en inburgering. Wethouder Hazen krijgt de portefeuilles Ruimtelijke ordening, Ondernemersklimaat en werkgelegenheid, Toerisme en recreatie, Mobiliteit en Infrastructuur en Sport. Wethouder Hoekstra is verantwoordelijk voor Communicatie en participatie, Financiën, Vastgoed, Woonomgeving, Wonen, Coördinatie duurzaamheid en Bedrijfsvoering.

Burgemeester Heiliegers: “Op dit moment worden nog de laatste puntjes op de i gezet, maar op hoofdlijnen zijn we er dus uit. Zodra alles definitief is, zullen we hier natuurlijk over communiceren. Onder andere op onze gemeentelijke website.”

Het college laat verder weten uit te kijken naar de komende vier jaar.



Het nieuwe college is geïnstalleerd op 30 mei 2022. (v.l.n.r) Karin Wegewijs (gemeentesecretaris), Jan Hazen (wethouder), Pieter Heiliegers (burgemeester), Ferry Hoekstra (wethouder) en José de Robles (wethouder).