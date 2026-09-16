Nierstichting ook actief in De Ronde Venen en Uithoorn

De Ronde Venen/Uithoorn – Van 13 tot en met 19 september vindt de collecteweek Nierstichting plaats. Vrijwilligers halen huis-aan-huis geld op voor mensen met nierschade.

Eén op de tien mensen heeft nierschade. Nierschade kan uiteindelijk leiden tot dialyse of een niertransplantatie, ingrijpende behandelingen met grote impact op het leven. Daarom komen vrijwilligers in actie voor gezonde nieren voor iedereen.

De collectanten komen aan de deur met een collectebus voor contant geld of doneren via een QR-code. Meedoen of meer weten? Ga naar www.weekvandenieren.nl.

Op de foto: Vrijwilligers halen huis-aan-huis geld op voor mensen met nierschade. Foto: Nierstichting.