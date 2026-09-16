Onderzoek mogelijkheden koffie- of foodtruck natuurspeelplaats Vikingsveen

De Ronde Venen – Gemeente De Ronde Venen bekijkt momenteel of er ruimte is voor een koffie- of foodtruck bij natuurspeelplaats Vikingsveen in Marickenland. Sinds de opening van de speelplek afgelopen voorjaar weten steeds meer gezinnen en wandelaars het gebied te vinden. Vooral op drukke middagen blijkt, dat bezoekers na enkele uren spelen en struinen graag zouden kunnen beschikken over een warme drank of kleine versnapering.

De verkenning bevindt zich nog in een vroege fase. Er is geen besluit genomen over een vaste standplaats, openingstijden of de vorm van de eventuele voorziening. De gemeente wil eerst inventariseren of lokale horecaondernemers interesse hebben en met passende ideeën willen komen.

De situatie doet denken aan de eerdere zoektocht naar een mobiele koffietrailer bij de carpoolplaats in Vinkeveen, nabij de Vinkeveense Plassen. Daar werd begin dit jaar eveneens een ondernemer gezocht. Inmiddels staat er sinds de zomer een vaste koffiekar waar forenzen en recreanten graag even stoppen. Of een vergelijkbaar initiatief ook bij Marickenland van de grond komt, hangt af van de reacties die de komende periode binnenkomen. Ondernemers met een foodtruck of mobiele horecavoorziening worden daarom uitgenodigd om zich te melden bij de gemeente. Aanmelden kan via j.heemskerk@derondevenen.nl.

Op de foto: Gemeente onderzoekt de komst van een koffie- of foodtruck bij natuurspeelplaats Vikingsveen. Foto: Wilco de Vries.