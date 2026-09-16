De Ronde Venen/Uithoorn – In de week van 22 tot en met 28 november gaan de collectanten van het Leger des Heils in ook De Ronde Venen en Uithoorn langs de deuren om het publiek een bijdrage te vragen voor hulp aan kwetsbare mensen.

Het Leger zoekt dit jaar ook weer mensen die een klein beetje van hun vrije tijd willen investeren in de hulp aan deze doelgroep door met de collectebus langs de deuren te gaan. In deze onzekere tijden, waarin eenzaamheid en bestaansonzekerheid voor velen voortdurend op de loer liggen, is dat enorm belangrijk. Uit cijfers van zowel het CBS als het Nibud blijkt dat een toenemend aantal huishoudens in ons land moeite heeft met rondkomen. De opbrengsten van de collecte kunnen absoluut niet gemist worden.

De opbrengst is bestemd voor het buurwerk van het Leger des Heils. De organisatie heeft door heel Nederland zo’n honderddertig buurthuiskamers die bedoeld zijn voor de directe omgeving en toegankelijk zijn voor iedereen. Mensen kunnen er bijvoorbeeld terecht voor een kopje koffie, een maaltijd, een (pastoraal) gesprek, zingevingsvragen, een spelletje, of tweedehands kleding. Op steeds meer locaties wordt ook schuldhulp en huiswerkbegeleiding geboden, aangevuld met lokale activiteiten.

Op www.legerdesheils.nl/word-collectant meer informatie over de collecte en aanmelden.

Op de foto: Leger des Heils zoekt collectanten, ook in De Ronde Venen en Uithoorn. Foto: Leger des Heils.