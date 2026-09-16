Twee voertuigen op elkaar

Uithoorn – Maandagmiddag vond een ernstig ongeluk op de kruising Zijdelweg/Arthur van Schendellaan plaats. Rond 15.30 uur reed een auto vanuit de richting Amstelveen terwijl een andere overstak richting Legmeer. Midden op de kruising klapten de voertuigen op elkaar, waarbij er een zwaar beschadigd tegen een lantaarnpaal tot stilstand kwam. De tweede auto werd vol in de flank geraakt.

De hulpdiensten, waaronder twee ambulances, kwamen met spoed ter plaatse. Eén bestuurder is naar een ziekenhuis vervoerd, de ander werd ter plaatse nagekeken en kwam er goed vanaf. De politie doet nader onderzoek, maar de verkeerslichten waren gewoon in werking. Het is dan ook zeer waarschijnlijk dat één van de bestuurders door rood is gereden.

Twee bergingsbedrijven kwamen ter plaatse om beide voertuigen, die total loss zijn, af te slepen. Een verkeersregelaar verleende assistentie, omdat een aantal rijbanen was afgesloten. Net voor de avondspits werd de kruising weer vrijgegeven.

Op de foto: Een van de voertuigen kwam tegen een lantaarnpaal tot stilstand. Foto: Jan Uithol.