Mijdrecht – Afgelopen zaterdag heeft bij korfbalvereniging Atlantis in Mijdrecht de shirtpresentatie plaatsgevonden van de nieuwe shirts. Atlantis is een nieuwe weg ingeslagen; er was altijd een shirtsponsor per team, maar dat is veranderd. De vereniging heeft er nu voor gekozen om de krachten van de sponsoren te bundelen. Door de hele vereniging wordt er in dezelfde shirts gespeeld. Zowel op de wedstrijdshirts als op de inschietshirts staan de verschillende sponsoren.

Op de wedstrijdshirts heeft Atlantis de sponsoren Van Walraven Mijdrecht, Aannemersbedrijf Krimp, RAES Integraal Project Management, BOS Meubelstoffeerderij en J. van Walraven. Op de inschietshirts staan T.C. Gortenmulder, Orientrade, T.J. Green Expert, RAES Integraal Project Management en Fresh Dev. Deze nieuwe situatie zorgt naast een financieel voordeel voor een uniforme uitstraling binnen de vereniging. Van de jongste jeugd tot Atlantis 1 draagt iedereen hetzelfde shirt.

Op de foto: Uniforme shirtuitstraling KV Atlantis. Foto: aangeleverd.