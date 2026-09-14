Hondenwandeling met een doel: op weg naar een hulphond

De Ronde Venen/Uithoorn – Voor veel hondenbezitters uit De Ronde Venen en Uithoorn is het Amsterdamse Bos een bekende plek voor een wandeling. Zaterdag 19 september krijgt zo’n wandeling een bijzonder doel. KNGF Geleidehonden organiseert die dag voor de tweede keer de Honden Helden Hike, een wandel- en festivaldag waarbij de band tussen mens en hond centraal staat én geld wordt ingezameld voor toekomstige hulphonden.

Deelnemers kunnen kiezen uit een route van vijf of tien kilometer. Dat kan met of zonder hond. Op het terrein zijn onder meer foodtrucks, stands, een fotowand en activiteiten. Ongeveer de helft van de deelnemers die zich tot nu toe heeft aangemeld, komt met een hond. Tijdens de wandeling krijgen deelnemers bovendien meer inzicht in het werk van KNGF Geleidehonden en de lange weg die een hond aflegt voordat hij als hulphond aan het werk kan.

Wachten op de juiste hond

Een van de deelnemers is de 9-jarige Mylo. Hij heeft het zeldzame BRPF1-syndroom, waardoor hij onder meer een ontwikkelingsachterstand en problemen met prikkelverwerking heeft. Mylo staat op de wachtlijst voor een assistentiehond van KNGF. Zo’n hond kan hem straks helpen om meer vertrouwen en zelfstandigheid op te bouwen en hem een groter gevoel van veiligheid geven. Het wachten op de juiste match kan echter enige tijd duren. Intussen zet Mylo zich zelf in voor het goede doel. Hij wilde eerder 90 euro ophalen voor de Honden Helden Hike, maar heeft inmiddels al ruim 2.700 euro ingezameld.

Sponsorgeld

Het opleiden van een hulphond is een intensief en kostbaar proces. KNGF krijgt voor sommige honden een gedeeltelijke vergoeding via zorgverzekeraars, maar is voor het grootste deel afhankelijk van donaties. Het sponsorgeld van de Honden Helden Hike wordt dit jaar gebruikt voor schoolpakketten voor honden, die aan hun opleiding bij de Hondenacademie beginnen. Zo’n pakket bevat onder meer een hondenkam, flostouw, halsband en mand en kost 138 euro.

Wereld groter

KNGF leidt verschillende soorten hulphonden op: van blindengeleidehonden tot ADL-assistentiehonden, PTSS-assistentiehonden en assistentiehonden voor kinderen met een ziekte, handicap of vorm van autisme. Voor mensen met een beperking kan een bezoek aan een restaurant, vakantie of het aangaan van sociale contacten soms een grote stap zijn. Een goed getrainde hulphond kan die stap kleiner maken en daarmee de wereld van zijn baas juist groter.

Meer informatie over de Honden Helden Hike en het werk van KNGF Geleidehonden is te vinden via geleidehond.nl.

Hondenwandeling met een doel: op weg naar een hulphond. Foto: aangeleverd.