‘Vrouw onder een droogkap’ verkozen tot foto van de maand

Uithoorn – Fotokring Uithoorn organiseerde 8 september haar eerste avond van seizoen 2026-2027. 19 trouwe leden waren aanwezig. Deze avond waren er geprinte foto’s te bewonderen. De mooiste foto werd verkozen tot foto van de maand. Met meer dan het dubbele aantal punten vergeleken met nummer twee won deze foto van een vrouw onder een droogkap. De fotografe, Marian van Capel, was sprakeloos.

Op haar foto viel niets aan te merken. Compositie, belichting, scherpte, alles klopte. Bovendien zat er ook wat humor in, wat de kringleden aansprak. Daarnaast stonden er veel andere goede foto’s van uiteenlopende onderwerpen op het presentatiebord, die inspireren en mooi fotoseizoen voorspellen.

De aanwezige leden kijken daarom terug op een goede start van het seizoen. Een seizoen waarin (naast fotobesprekingen van vrij werk en diverse thema’s) een interessante gastspreker op het programma staat, een creatieve jaaropdracht wordt uitgevoerd en leden een serie van vijf foto’s presenteren.

De besprekingen van de foto’s waren deze eerste kringavond plenair. Sommige kringavonden wordt ervoor gekozen om in kleinere groepjes enkele foto’s zeer uitgebreid te bespreken, waarna plenair wordt verteld welke mening en eventuele verbeterpunten het groepje bij die foto’s heeft. Er wordt tijdens een bespreking gekeken naar compositie, kleurgebruik, belichting, scherpte en technische aspecten van fotografie, zoals scherptediepte of isowaarde. Het zien van andermans foto’s is vaak inspireren, het bespreken van foto’s is leerzaam.

De foto’s mogen viermaal per jaar naar de afdeling Kennemerland van de Fotobond gestuurd worden, waar een onafhankelijke jury ze beoordeelt. De punten de zes best beoordeelde foto’s van de Fotokringleden tellen mee voor het clubklassement, een jaarwedstrijd met de aangesloten fotoclubs uit de regio Kennemerland. Al meerdere jaren op rij eindigt Fotokring Uithoorn in de Top 3.

Ieder lid van de Fotokring is automatisch lid van de Fotobond. Deze geeft driemaal per jaar een tijdschriftje uit, ‘In Beeld’, dat de leden krijgen toegestuurd. Ook organiseert de Fotobond wekelijks een online wedstrijd, waarvan alle inzendingen twee weken later online worden gepubliceerd.

Meer informatie: www.fotokringuithoorn.nl.

Op de foto: De winnende foto: een vrouw onder de droogkap. Foto: Marian van Capel.