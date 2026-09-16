Abcoude – Bezoekers van Theater Piet Mondriaan in Abcoude zitten goed, want de stoelenzetters van het theater hebben afgelopen week 200 nieuwe stoelen uitgepakt en opgesteld. Misschien hebben bezoekers zelf wel aan die stoelen meebetaald. Het theater heeft samen met het Cultuurhuis de afgelopen anderhalf jaar verschillende crowdfunding-acties opgezet. Ook ging de opbrengst van de Badeendjesrace van de Lions in de pot. Daarnaast waren er enkele grote sponsoren, waaronder het Rabo Coöperatiefonds en het K.F. Heinfonds. Gemeente De Ronde Venen deed eveneens een flinke duit in het zakje. Het benodigde bedrag is bijna bij elkaar. Het theater hoopt via Rabo ClubSupport de laatste euro’s binnen te krijgen.

Op de foto: Nieuwe stoelen voor Theater Piet Mondriaan. Foto: aangeleverd.