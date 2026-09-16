Gratis presentatie veilig internetten SeniorWeb

De Ronde Venen – Steeds meer zaken worden online geregeld: van contact met de overheid tot bankzaken en zorgverzekeringen. Maar hoe kan dat op een veilige manier?

In een workshop van SeniorWeb Mijdrecht staat centraal hoe mensen zichzelf en hun computer goed kunnen beschermen tegen internetdreigingen. Deelnemers krijgen uitleg over de risico’s waarmee zij dagelijks te maken kunnen krijgen, zoals nepberichten, valse websites en andere trucs die internet-criminelen gebruiken. Ook wordt besproken hoe deze gevaren kunnen worden herkend en vermeden. Onderwerpen zijn onder meer het instellen van veilige wachtwoorden, het herkennen van phishingmails en het veilig omgaan met persoonlijke gegevens.

De presentatie is speciaal bedoeld voor mensen die zich zekerder willen voelen bij het gebruik van internet. Alles wordt stap voor stap uitgelegd in begrijpelijke taal, zonder moeilijke termen. Daarbij worden praktische tips gegeven die direct kunnen worden toegepast, zodat online zaken regelen op een veilige manier kan gebeuren.

SeniorWeb Mijdrecht geeft deze presentatie op woensdag 7 oktober van 13.00 tot 14.00 uur in de Bibliotheek Mijdrecht aan de Dr. J. van der Haarlaan 8. Vooraf aanmelden is niet nodig.

Op de foto: Deelnemers krijgen uitleg over de risico’s, waarmee zij dagelijks te maken kunnen krijgen. Foto: aangeleverd.