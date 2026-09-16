Volle Willisstee voor The Evolution of Boxing 12

Wilnis – De Willisstee veranderde zaterdag 12 september opnieuw in een professioneel bokspodium. Tijdens The Evolution of Boxing 12 kwamen boksers uit binnen- en buitenland in actie en was De Willisstee volledig uitverkocht. De ring vormde het middelpunt van de zaal, het publiek zat dicht op de actie en de sfeer werd bepaald door muziek, licht, spanning en verwachting. Van de eerste tot de laatste wedstrijd waren de ogen gericht op de boksers in de ring.

The Evolution of Boxing wordt georganiseerd door Mitchel Suppan. Met zijn organisatie wil hij Nederlandse boksers een professioneel podium bieden, waarop talenten en gevestigde profs ervaring kunnen opdoen en zich aan een groter publiek kunnen presenteren. Het evenement is inmiddels uitgegroeid tot meer dan alleen een reeks bokswedstrijden. Professionele partijen worden gecombineerd met entertainment, muziek, licht en VIP-arrangementen, waardoor een complete sportavond ontstaat.

De twaalfde editie telde negen professionele wedstrijden. Eén van de belangrijkste partijen was het titelduel tussen Kilat Hallie en Adnan Deronja om de vacante UBO Inter-Continental-titel bij de cruiser-gewichten. Hallie stapte de ring in met een indrukwekkend professioneel record van zestien overwinningen en twee nederlagen, waarvan tien partijen voortijdig werden beslist.

Ook het vrouwenboksen kreeg tijdens het gala een plaats. Tessa van Stenus, bijgenaamd ‘The Dutch Danger’, nam het over acht ronden van twee minuten op tegen de Hongaarse Bianka Nagy. Daarmee bood het programma naast de verschillende mannenpartijen ook ruimte aan het steeds verder groeiende vrouwenboksen.

Groter verhaal

Maar achter de wedstrijden schuilt een groter verhaal. Want waarom wordt juist Wilnis opnieuw gekozen als locatie voor een professioneel boksgala? De Willisstee ligt niet in een stad die onmiddellijk met de bokssport wordt geassocieerd. Toch blijkt de accommodatie uitstekend geschikt voor een evenement waarbij sport en show samenkomen. Het publiek zit dicht op de ring en de relatief compacte setting zorgt ervoor dat de spanning van de wedstrijden goed voelbaar is.

Bovendien is The Evolution of Boxing inmiddels geen onbekende in Wilnis. Ook de elfde editie van het evenement werd in maart 2025 in de Willisstee gehouden. Daarmee lijkt de locatie zich langzaam een vaste plaats te verwerven op de kalender van de Nederlandse bokssport.

Eigen stijl en strategie

Dat was zaterdagavond opnieuw goed merkbaar. Zodra een wedstrijd begon, verstomde het geroezemoes en richtten alle blikken zich op de ring. Voetenwerk, combinaties en reacties volgden elkaar in hoog tempo op. Een rake stoot leverde gejuich op, een spannende uitwisseling zorgde voor extra rumoer vanaf de tribunes. Iedere bokser bracht zijn eigen stijl en strategie mee, waardoor geen wedstrijd hetzelfde was.

Juist daarin schuilt de aantrekkingskracht van een boksgala. In een kleine ring wordt in enkele minuten zichtbaar wie onder druk het hoofd koel houdt, wie kansen weet te benutten en wie het gevecht naar zich toe trekt. Het publiek maakt daar onmiskenbaar deel van uit. De uitverkochte Willisstee bewees dat voor een professioneel boksgala niet per se een grote stad nodig is. Voor een avond was Wilnis een opvallend bokshart van Nederland.

Op de foto: Ook het vrouwenboksen kreeg tijdens het gala een plaats. Tessa van Steenis (rechts), bijgenaamd ‘The Dutch Danger’, nam op tegen de Hongaarse Bianka Nagy. Foto: Wilco de Vries.