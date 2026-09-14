17e Lions Running Bridgedrive in Mijdrecht komende 24 oktober

De Ronde Venen/Uithoorn – Zaterdag 24 oktober strijden bridgeparen weer om de Lions Wisselbeker tijdens de Lions Running Bridgedrive, een inmiddels vertrouwde traditie in het hart van Mijdrecht. Lionsclub Mijdrecht-Uithoorn-Wilnis organiseert de drive dit jaar voor de zeventiende keer en de opbrengst gaat naar twee goede doelen dichtbij huis: Soos de Cirkel en de Seniorendag, twee initiatieven die al jarenlang mensen in de eigen regio met elkaar verbinden.

Soos de Cirkel organiseert al sinds 1987 elke dinsdagavond, van september tot mei, gezellige avonden voor rond de 70 mensen met een verstandelijke beperking uit Mijdrecht, Wilnis en Vinkeveen. Onder het motto Alles mag, niets hoeft! bieden zo’n tien tot elf vaste vrijwilligers activiteiten als handwerken, darten, koken, yoga en een jaarlijkse playbackshow die zo’n 400 bezoekers trekt. Steun van buitenaf, zoals van een Lions Club, maakt volgens de organisatie het verschil om deze avonden te kunnen blijven organiseren.

De Seniorendag is een jaarlijkse middag die Lionsclub Mijdrecht-Uithoorn-Wilnis zelf organiseert voor meer dan 200 inwoners van 80 jaar en ouder uit Uithoorn, De Kwakel, Mijdrecht en Wilnis, onder wie velen met eenzaamheid te maken hebben. In Oasis Party Centrum & Events worden zij getrakteerd op koffie met gebak, livemuziek en persoonlijke aandacht van clubleden. Voor veel deelnemers is het een van de hoogtepunten van het jaar.

Bridgen langs de horeca

Wat de Running Bridgedrive onderscheidt van een gewone bridgedrive is dat de deelnemers niet de hele middag op een plek blijven zitten. Als paar trekken bridgers samen met hun tegenstanders van tafel naar tafel, door zes horecagelegenheden op loopafstand van elkaar in het centrum van Mijdrecht. Lokale ondernemers zetten daarvoor hun deuren open en ontvangen de spelers in hun zaak, telkens in een andere omgeving en met ander gezelschap. Zo verbindt het evenement het spel met het dorp: bridgers wandelen letterlijk door de gemeenschap die ze met hun inzet steunen. Er wordt gespeeld op niveau, onder begeleiding van een bondsscheidsrechter, maar meedoen is belangrijker dan winnen: iedereen speelt immers voor het goede doel. Voor de sterkste paren zijn er ook dit jaar weer prijzen te winnen.

Bridgeparen kunnen zich aanmelden door de namen van beide partners, een telefoonnummer en (indien beschikbaar) de bondsnummers te mailen naar lionsbridgedrive@gmail.com.

De inschrijving voor de Lions Running Bridgedrive is geopend: bridgeparen strijden voor het goede doel. Foto: aangeleverd.