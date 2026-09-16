Hoogspanningsverbinding wordt opgewaardeerd: Werkzaamheden kunnen gevolgen hebben voor Abcoude en Baambrugge

Abcoude/Baambrugge – De hoogspanningsverbinding tussen Krimpen aan den IJssel en Diemen wordt de komende jaren opgewaardeerd. Voor inwoners van Abcoude en Baambrugge betekent dit, dat er werkzaamheden plaatsvinden aan de bestaande hoogspanningsverbinding in het poldergebied. Tijdens de uitvoering kan tijdelijk sprake zijn van overlast.

Het ministerie van Economische Zaken en netbeheerder TenneT willen de bestaande 380 kV-verbinding geschikt maken voor een grotere transportcapaciteit. De ingreep is nodig, omdat het elektriciteitsnet steeds zwaarder wordt belast door de groei van het elektriciteitsverbruik. Onder meer de energietransitie, elektrisch vervoer en het gebruik van warmtepompen zorgen voor een toenemende vraag naar capaciteit.

Voor Abcoude en Baambrugge zijn vooral de werkzaamheden aan de bestaande verbinding van belang volgens TenneT. “De hoogspanningsmasten en de bijbehorende infrastructuur worden onderhouden en aangepast. Wat dit precies betekent voor de omgeving, verschilt per locatie. Tijdens de werkzaamheden kunnen onder meer bouwverkeer, werkzaamheden in het poldergebied en tijdelijke hinder een rol spelen.”

Verdeelstation fors groter

Ook het verdeelstation Breukelen-Kortrijk wordt uitgebreid. Het complex moet uiteindelijk ongeveer drie keer zo groot worden. Er komen onder meer nieuwe transformatoren die elektriciteit vanuit het hoogspanningsnet geschikt maken voor distributie naar huishoudens, bedrijven en maatschappelijke voorzieningen. Hoewel het verdeelstation buiten Abcoude en Baambrugge ligt, maakt de uitbreiding deel uit van hetzelfde project en heeft deze gevolgen voor de capaciteit van het regionale elektriciteitsnet.

Inloopavond in Abcoude

Inwoners die willen weten wat de plannen voor hun omgeving betekenen, kunnen op woensdag 23 september terecht in de Dorpskerk in Abcoude. Tussen 19.00 en 21.00 uur kunnen belangstellenden binnenlopen. Medewerkers van TenneT en het ministerie van Economische Zaken zijn aanwezig om vragen te beantwoorden. Er is geen centrale presentatie; bezoekers kunnen aan de hand van kaarten en informatiepanelen informatie over het project bekijken.

Maandag 21 september is er eveneens een informatiebijeenkomst bij Van der Valk Hotels & Restaurants Breukelen. Daar wordt onder meer uitgebreider ingegaan op de uitbreiding van het verdeelstation.

Zienswijze indienen

De officiële documenten, waaronder het ontwerpprojectbesluit en het milieueffectrapport, liggen tot en met donderdag 15 oktober ter inzage. Inwoners, bedrijven en andere belanghebbenden kunnen in die periode een zienswijze indienen. Daarmee kunnen zij hun mening, vragen of zorgen over de plannen kenbaar maken voordat de definitieve besluiten worden genomen. Informatie over het project en het indienen van een zienswijze is te vinden via energietransitie.nl/hsv-krimpen-diemen.

Op de foto: De hoogspanningsverbinding wordt opgewaardeerd. Werkzaamheden kunnen gevolgen hebben voor Abcoude en Baambrugge. Foto: Wilco de Vries.