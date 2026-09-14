Bibliotheek steeds meer huiskamer voor jongeren

De Ronde Venen/Uithoorn – Wie bij een bibliotheek nog altijd denkt aan een stille ruimte met hoge boekenkasten, waar vooral lezers op zoek zijn naar een roman, loopt inmiddels achter de feiten aan. De bibliotheek heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot een veel bredere ontmoetingsplek. Ook jongeren weten de weg steeds beter te vinden.

Dat beeld werd onlangs nog bevestigd in een uitzending van SBS, waarin de bibliotheek werd neergezet als een soort moderne huiskamer. Een plek waar niet alleen boeken worden geleend, maar waar mensen werken, leren, ontmoeten en simpelweg tijd doorbrengen.

Ontwikkeling zichtbaar

Ook in de bibliotheken van De Ronde Venen en Uithoorn is die ontwikkeling zichtbaar. Jongeren schuiven aan met een laptop, maken huiswerk, bereiden een presentatie voor of zoeken een rustige plek om te studeren. Soms alleen, soms samen met klasgenoten. Een tafel, een stopcontact en wifi kunnen daarbij minstens zo belangrijk zijn als de boekenkasten.

De aantrekkingskracht zit juist in de combinatie. De bibliotheek biedt een omgeving waarin geconcentreerd gewerkt kan worden, maar waar tegelijkertijd ruimte is voor ontmoeting. Even overleggen, een kop koffiedrinken, een leeftijdgenoot tegenkomen of tussendoor een boek uit de kast pakken: het kan allemaal.

Moderne bibliotheek

Daarmee vervult de bibliotheek een functie die verder gaat dan het uitlenen van boeken. Zeker voor jongeren die thuis niet altijd over een rustige werkplek beschikken, kan de bieb een belangrijke voorziening zijn. De bibliotheek als sociale locatie dus. De boeken zijn gebleven, maar er is veel meer bijgekomen. Misschien is de term ‘stoffige boekenbieb’ inmiddels vooral iets uit het verleden. De moderne bibliotheek lijkt steeds meer op wat zij vroeger eigenlijk nooit was: een huiskamer voor iedereen.

Jongeren schuiven aan met een laptop, maken huiswerk, bereiden een presentatie voor of zoeken een rustige plek om te studeren. Foto: aangeleverd.