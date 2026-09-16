Frontale botsing op Legmeerdijk zorgt voor verkeerschaos

Uithoorn/Aalsmeer – Op de Legmeerdijk zijn zaterdagmiddag twee auto’s met flinke snelheid frontaal met elkaar in botsing gekomen. Het ongeval gebeurde even voor de fly-over van de N201. Een automobilist die vanuit de richting Amstelveen reed, zag de file voor zich naar eigen zeggen te laat. De bestuurder week daarop uit naar de rijbaan voor het tegemoetkomende verkeer. Daar kwam de auto frontaal in botsing met een personenauto die vanuit de richting Aalsmeer kwam. De bestuurster van die auto raakte bij de botsing gewond. Zij is met spoed naar een ziekenhuis overgebracht. De inzittenden van de andere auto bleven ongedeerd.

Door het ongeval was de Legmeerdijk richting Amstelveen ruim een uur afgesloten. Omdat ook de Bovenkerkerweg vanwege wegwerkzaamheden al niet beschikbaar was, ontstond in de omgeving flinke verkeershinder. Een bergingsbedrijf heeft beide beschadigde voertuigen afgevoerd. De auto’s raakten zwaar beschadigd en zijn vermoedelijk total loss. De politie heeft verschillende getuigen gesproken en onderzoekt de toedracht van het ongeval. Ook beschikbare dashcambeelden worden daarbij bekeken.

Op de foto: Verkeerschaos na frontale botsing. Foto: Jan Uithol.