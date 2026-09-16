Uithoorn – In de nacht van vrijdag op zaterdag is brand ontstaan in een schuur achter een woning aan de Hollandsedijk, hoek Bovenkerkerweg. Er was inmiddels een flinke rookkolom zichtbaar en bewoners en omwonenden belden meteen de alarmcentrale.

De brandweer van Uithoorn kwam met spoed ter plaatse en kon door snel ingrijpen erger voorkomen. Wel ontstond in en om de schuur brand, rook en waterschade. Omdat door de brand ook kortsluiting was ontstaan, zaten bewoners van de woning zonder licht.

Doordat de brand snel kon worden bedwongen, raakte de woning niet beschadigd. Over de oorzaak is nog niets bekend, dat zal nader onderzoek moeten uitwijzen.

Op de foto: Schuurbrand snel geblust. Foto: Jan Uithol.