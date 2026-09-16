Fietsmaatjes De Ronde Venen wil support

De Ronde Venen – De stemperiode voor Rabo ClubSupport 2026 is begonnen. Rabobank-leden kunnen tot en met 29 september hun stem uitbrengen op lokale verenigingen en stichtingen. Ook Stichting Fietsmaatjes De Ronde Venen doet mee en roept Rabobank-leden op om hun stem uit te brengen.

Met de opbrengst van de Rabo ClubSupport Stemcampagne wil Fietsmaatjes De Ronde Venen de fietsritprijs op 3 euro houden. Daarmee wil de stichting ervoor zorgen, dat deelnemers ook in de toekomst voor een betaalbaar bedrag kunnen genieten van een heerlijke fietstocht samen met een vrijwillig fietsmaatje.

Hoe meer stemmen een stichting of vereniging krijgt, hoe groter de financiële bijdrage vanuit Rabo ClubSupport. Rabobank-leden mogen op drie organisaties stemmen. Naast Fietsmaatjes De Ronde Venen kunnen zij dus nog twee andere lokale initiatieven ondersteunen.

Op de foto: Ook Stichting Fietsmaatjes De Ronde Venen doet mee. Foto: aangeleverd.