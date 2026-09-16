Extra taalcafé feestelijk van start in de bibliotheek

De Ronde Venen – Woensdagavond ging een extra taalcafé van start in bibliotheek Mijdrecht. Severine Doornekamp van het Taalhuis Bibliotheek Utrechtse Venen en Arthur Koeman, beleidsadviseur Inburgering en Basisvaardigheden, openden de avond. Zij begonnen met de mededeling dat wethouder Dylan Lochtenberg helaas niet aanwezig kon zijn vanwege een gemeenteraadsvergadering.

De aanwezigen luisterden vol verwachting naar wat de avond zou brengen. Als feestelijke opening sneed Arthur een taart aan. De opkomst was groot: maar liefst zestien deelnemers hadden zich aangemeld voor deze eerste avond.

De taart had niet alleen een feestelijk doel. Tijdens het uitdelen maakten de deelnemers een kennismakingsronde, waarbij zij elkaar in het Nederlands aanspraken en zichzelf voorstelden. De taart werd eerlijk verdeeld en jong en oud raakten al snel met elkaar in gesprek. Daarmee was de eerste opdracht van de avond direct een succes.

Het organiseren van een taalcafé in de avonduren biedt nieuwe mogelijkheden voor inwoners die overdag werken en daardoor niet aan activiteiten kunnen deelnemen.

Dankzij deze extra avond kunnen ook zij hun Nederlandse taalvaardigheid oefenen en nieuwe mensen ontmoeten. De eerste bijeenkomst was een veelbelovende start van een reeks gezellige en leerzame avonden. Iedereen kijkt dan ook met vertrouwen uit naar de komende bijeenkomsten.

Op de foto: Als feestelijke opening sneed Arthur Koeman een taart aan. Foto: aangeleverd.