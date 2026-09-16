Herfstwandeling met IVN-gidsen

Mijdrecht – De herfst laat zich in het Wickelhofpark van zijn veelzijdige kant zien. Bomen en struiken hangen vol met bessen, vruchten en noten, terwijl zaden zich op allerlei manieren door de natuur verspreiden.

Tijdens een herfstwandeling op zaterdag 26 september staan deze verschijnselen centraal. IVN-gidsen nemen deelnemers vanaf 10.00 uur mee door het park. Onderweg is aandacht voor de verschillende soorten bramen en bessen, maar ook voor de manier waarop planten hun zaden verspreiden. Zo komt onder meer de Zwarte Els aan bod. Ook wordt gekeken naar de betekenis van vruchten en zaden voor vogels en andere dieren die in het Wickelhofpark leven.

Bij de aanleg van het park is veel aandacht besteed aan bomen en struiken die in het najaar vruchten, noten en bessen dragen. Daarmee vormt het gebied niet alleen een aantrekkelijke groene omgeving voor bezoekers, maar ook een belangrijke voedselbron voor de dieren die er leven. De wandeling biedt gelegenheid om de natuur in het park met andere ogen te bekijken en zelf op ontdekkingstocht te gaan.

De excursie duurt ongeveer anderhalf tot twee uur. De paden zijn goed begaanbaar; bij wisselvallig herfstweer kan een regenjas van pas komen.

Het vertrekpunt is het parkeerterrein aan de Oosterlandweg, bij de ingang naast het kinderdagverblijf op nummer 16. Aanmelden kan via www.ivn.nl/afdeling/de-ronde-venen-uithoorn. Meer informatie is verkrijgbaar bij Margreet Kokshoorn via 06 – 5127 6689.

Op de foto: Bessen, vruchten, zaden en noten in Wickelhofpark. Foto: aangeleverd.