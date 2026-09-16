Voorleespret en spelen bij Ouder & Kind Lokaal

De Ronde Venen – Voorlezen is meer dan een gezellig moment samen. Het draagt bij aan de ontwikkeling van kinderen, prikkelt de fantasie en stimuleert onder meer de taal- en spraakontwikkeling en sociaal-emotionele vaardigheden. Ook leren kinderen aandachtig te luisteren en maken zij op een ontspannen manier kennis met de wereld van boeken. Voor ouder en kind vormt voorlezen bovendien een waardevol rustmoment. De voordelen van (voor)lezen werken daarmee niet alleen in het heden door, maar kunnen ook op langere termijn van betekenis zijn.

Bij Ouder & Kind Lokaal staat ontmoeting centraal. (Aanstaande) ouders kunnen er elkaar in een laagdrempelige en gezellige omgeving ontmoeten, terwijl kinderen alle ruimte krijgen om te spelen en te knutselen. Koffie, thee en de Kletspot vormen vaste ingrediënten van de wekelijkse bijeenkomsten. De Kletspot bevat inspiratie, tips en onderwerpen die met opvoeden te maken hebben en biedt aanleiding om ervaringen uit te wisselen.

De bijeenkomsten zijn er voor allerlei vragen en gesprekken die bij het ouderschap horen. Van vragen over borstvoeding en omgaan met driftbuien tot ervaringen met positief opvoeden: er is ruimte om ervaringen te delen, vragen te stellen of gewoon gezellig met andere ouders te praten.

Deelname aan Ouder & Kind Lokaal is gratis en aanmelden is niet nodig. Ouders kunnen samen met hun kind gewoon binnenlopen. De bijeenkomsten worden met veel enthousiasme georganiseerd door vrijwilligers. Ook nieuwe vrijwilligers zijn welkom om ouders te ontvangen, koffie en thee te verzorgen of mee te denken over de invulling van de bijeenkomsten.

Ouder & Kind Lokaal is op verschillende locaties in De Ronde Venen te vinden. In Abcoude zijn de bijeenkomsten elke woensdagochtend van 10.00 tot 11.30 uur in Bibliotheek Abcoude. In De Hoef is er elke eerste woensdagochtend van de maand, eveneens van 10.00 tot 11.30 uur, een bijeenkomst in BSO De Zon (Antoniusschool). In Mijdrecht is Ouder & Kind Lokaal elke vrijdagochtend van 10.00 tot 11.30 uur te bezoeken in Bibliotheek Mijdrecht. In Wilnis vindt de ontmoeting elke woensdagochtend van 10.00 tot 11.30 uur plaats in De Woudreus.

Wie belangstelling heeft om als vrijwilliger mee te helpen, kan naam en telefoonnummer mailen naar info@ouderslokaal.nl, onder vermelding van de gewenste locatie.

Op de foto: Voorleespret en spelen bij Ouder & Kind Lokaal. Foto: aangeleverd.