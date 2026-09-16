Open dag IJsclub Nooit Gedacht

Wilnis – Kinderen van 6 tot en met 12 jaar die graag bewegen en het schaatsen willen ontdekken, kunnen zaterdag 26 september terecht bij IJsclub Nooit Gedacht. De vereniging organiseert die middag een open dag in Sporthal De Willisstee in Wilnis. Van 14.00 tot 16.30 uur kunnen kinderen meedoen aan verschillende spellen in schaatsthema en sportieve uitdagingen. Aanmelden voor de open dag is niet nodig. Kinderen kunnen gewoon binnenlopen en hoeven alleen sportkleding en zaalschoenen mee te nemen. Deelname is gratis.

Vanaf zaterdag 10 oktober gaan de jeugdleden iedere week het ijs op bij de Jaap Edenbaan in Amsterdam; de lessen zijn van 16.55 tot 17.55 uur. Onder begeleiding van enthousiaste jeugdleiders leren de kinderen spelenderwijs steeds beter schaatsen. Met leuke oefeningen en spelletjes oefenen zij verschillende schaatsvaardigheden en worden ze steeds handiger op het ijs. Daarbij draait het niet om presteren, maar vooral om bewegen, samen plezier maken en stap voor stap nieuwe dingen leren. Of een kind nu voor het eerst op het ijs staat of al vaker heeft geschaatst, iedereen kan op zijn of haar eigen niveau meedoen.

Kinderen die willen ontdekken of jeugdschaatsen iets voor hen is, kunnen in oktober gratis een proefles volgen. De proeflessen zijn zaterdag 10, 17 en 24 oktober. Het is ook mogelijk om alle drie de proeflessen te volgen. Aanmelden kan nu al via jeugdcoordinator@ijsclubnooitgedacht.nl. Vermeld daarbij de naam en leeftijd van het kind en welke datum of data het kind wil komen.

Tijdens de lessen wordt geschaatst op (combi)noren. Een helm en handschoenen zijn vanwege de veiligheid verplicht. Wie zelf geen schaatsen of helm heeft, kan deze huren bij de Jaap Edenbaan.

Ook ouders kunnen tijdens de open dag kennismaken met de vereniging en vragen stellen over de lessen en het schaatsseizoen. Voor bestaande jeugdleden is de open dag bovendien het moment om hun seizoen abonnement op te halen. Meer informatie over het jeugdschaatsen en IJsclub Nooit Gedacht is te vinden op www.ijsclubnooitgedacht.nl.

Op de foto: Vanaf zaterdag 10 oktober gaan de jeugdleden iedere week het ijs op bij de Jaap Edenbaan in Amsterdam. Foto: aangeleverd.