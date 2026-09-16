Klankreizen in De Schakel bieden avond vol ontspanning

Wilnis – In de grote zaal van gebouw De Schakel aan de Dorpsstraat 20 in Wilnis worden vrijdag 16 oktober, 13 november en 18 december opnieuw klankreizen gehouden, aangeboden door Jessica Erdtsieck van Salig. De bijeenkomsten duren van 20.00 tot 21.30 uur. Tijdens een klankreis worden deelnemers meegenomen door de ontspannende werking van meditatieve klanken. Naast klankschalen en klankstaven wordt gespeeld op onder meer de udu, tongdrum, sjamanendrum, oceandrum, logdrum en regenbuis. Deze instrumenten worden afgewisseld met stem- en natuurgeluiden, kleine percussie, zacht tingelende koshi- en windchimes en meer.

Een klankreis is een bijzondere ervaring die in rust en openheid wordt beleefd, zonder verwachtingen of vooroordelen. Deelnemers liggen comfortabel op een mat, vouwmatras of tuinstoelkussen, toegedekt met een warm plaid of slaapzak en eventueel voorzien van een klein hoofdkussen. De trillingen van de klanken kunnen diep doorwerken en op verschillende niveaus worden ervaren. Naast ontspanning kan een klankreis een losmakende en heilzame werking hebben. Iedereen vibreert op een eigen, uniek niveau dat voortdurend in beweging is. Daardoor kan elke klank en iedere klankreis telkens anders worden beleefd.

Deelname kost 17,50 euro per persoon per keer. Bij deelname met twee of meer personen bedraagt de prijs 15 euro per persoon. Tijdig aanmelden is aan te raden via saligyogaenklank@gmail.com. Meer informatie is te vinden op www.salig.nl.

Op de foto: De klankreizen worden aangeboden door Jessica Erdtsieck van Salig. Foto: aangeleverd.