Unplugged eerbetoon aan Golden Earring

Abcoude – The Naked Truth speelt de grootste hits van Golden Earring; zaterdag 26 september om 20.15 uur in Theater Mondriaan in Abcoude.

De band staat als een huis met zanger/gitarist Roland Brons, leadgitarist Robbert Paul Verkade, bassist Johan Maring en Robert Jan Kimmijser op drums. Deze doorgewinterde muzikanten hebben hun sporen in het (internationale) popcircuit ruimschoots verdiend.

Eind 2018 richten Roland Brons en Robbert Paul Verkade de band The Naked Truth op. Wat begon als een akoestisch uitstapje is inmiddels uitgegroeid tot een volwaardige theater- en festivalshow en een unplugged eerbetoon aan de beste rockband van Nederland.

De liefde voor de Nederlandse pop- en rockscene loopt bij de band als een rode draad door hun leven en bracht de heren bij elkaar in hun passie voor muziek en live performance. Het theaterconcert The Naked Truth trakteert het publiek op een geweldige liveshow met de bekende Golden Earring hits en neemt iedereen mee op een muzikale reis door de tijd.

Kaarten zijn verkrijgbaar via www.theaterpietmondriaan.nl.

Op de foto: The Naked Truth neemt iedereen mee op een muzikale reis door de tijd. Foto: aangeleverd.