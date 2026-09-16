Biljartseizoen De Ronde Venen weer van start

De Ronde Venen – De stof is van de keuen gepoetst, de lakens liggen er strak bij en de biljartballen hebben alweer de eerste kilometers gemaakt. Met veertien teams en maar liefst 93 fanatieke spelers is de biljartcompetitie in De Ronde Venen weer begonnen.

Op de eerste competitieavond nam De Merel 2/Thijmen van Veen het thuis op tegen regerend kampioen De Merel 1/Thijmen van Veen. De kampioenen bleken de zomerstop uitstekend te hebben verteerd: met een grandslam wonnen zij alle partijen. Kopman John Vrieling zette meteen de toon met de hoogste serie van deze week: 49 caramboles. Kees Griffioen, Walter van Kouwen en Bert Fokker maakten het winnende kwartet compleet. Kortom: vier partijen, vier zeges en 48 punten op het bord.

Op de andere tafel speelde De Merel 4/Thijmen van Veen thuis tegen De Merel 3/Thijmen van Veen. Ook daar was het raak: De Merel 4 won alle partijen en pakte daarmee ook de volle 48 wedstrijdpunten. John en Donny Beets, Teun Verkaik en Ton Brandsema lieten geen kruimel op het biljart liggen.

Bij Cens speelde K.O.T. ’87-1 thuis tegen Cens 2. De thuisploeg had het zwaar. Robert Daalhuizen tikte zijn benodigde 59 caramboles in slechts 17 beurten bijeen en noteerde daarmee de kortste partij van deze week. Ook Jim van Zwieten en Hans Bak wonnen hun partij. Edwin van de Schaft redde de eer voor de thuisploeg met een knappe overwinning.

De Kromme Mijdrecht 3 ontving De Kromme Mijdrecht 1. Het werd een fijne avond voor de thuisploeg: Lenette Engel, Raymond Lannooy en Arie Engel wonnen hun partijen. Kees Westkamp zette daar namens het eerste nog een winstpartij tegenover. Op de camping is er voldoende onderlinge gesprekstof.

Cens/T.C. Gortenmulder speelde een spannende ontmoeting tegen s.v. Veenland/Liquidrubber. Beide teams wonnen twee partijen. Said Metalsi en Eric van de Bosch trokken de winst over de streep, terwijl de andere partijen werden gewonnen door Adrie van Mer en Derk. Een remise in partijen dus, maar beslist geen kleurloze avond.

De Kromme Mijdrecht speelde thuis tegen De Biljartvrienden. Ook deze ontmoeting ging lange tijd gelijk op. Nico Koster en Lucia Burger wonnen hun partij, maar David Schild en Jos Vermeij maakten uiteindelijk het verschil voor de thuisploeg.

In De Hoef speelde De Springbok 2 thuis tegen De Springbok 1. Met een klein verschil trok de thuisploeg aan het langste eind dankzij overwinningen van Cock Sassen en Ton van de Kleij. Joop Zeh en Ari Bocxe speelden goed en wonnen hun partij, maar konden het verschil niet meer ombuigen. Soms ligt de winst slechts een banddikte verderop.

De kop is eraf. De eerste punten zijn verdeeld, op naar de volgende speelronde.

Op de foto: Ton Brandsema. Foto: aangeleverd.