Amstelveen – Het voorjaar is weer losgebarsten. Overal staan bomen en planten en struiken in bloei en hebben de vogels het hoogste woord.

In deze tijd is ook het Thijssepark in Amstelveen bijzonder boeiend en bloeiend. Daarom geven natuurgidsen van IVN Amstelveen hun maandelijkse rondleiding in dit park.

Wanneer: zondag 14 april, aanvang 10.00 uur, bij de ingang hoek Prins Bernhardlaan en Emmakade. Deelname is gratis en iedereen is welkom.