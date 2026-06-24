2500 euro voor renovatie orgel Dorpskerk Abcoude

De Ronde Venen – Afgelopen woensdag 17 juni vond onder grote belangstelling het feestelijke orgelconcert plaats in de gerestaureerde Dorpskerk van Abcoude. Voor de start van het concert werd namens Rotaryclub Vinkeveen-Abcoude en Bridgeclub De Hulksbrug een cheque van 2500 euro overhandigd aan Richard Sprey, lid van het transitieteam van de Dorpskerk. Dit bedrag, bestemd voor de renovatie van het monumentale orgel, is opgehaald met de succesvolle Kroegendrive Abcoude 2026. Dit evenement wordt jaarlijks georganiseerd door Rotaryclub Vinkeveen Abcoude in samenwerking met Bridgeclub De Hulksbrug.

Het oorspronkelijke orgel uit 1864 werd in 1982 vervangen door een nieuw orgel dat gebouwd werd in de historische orgelkas. Tijdens de restauratiefase van de Dorpskerk werd het orgel in zijn oude glorie hersteld. Orgelpijpen zijn schoongemaakt of vervangen, verschillende onderdelen van het orgel gecontroleerd en tot slot is het orgel opnieuw gestemd.

Het publiek genoot met volle teugen van de wonderschone klanken en het gevarieerde programma dat door de organisten Peter Staats, Lieuwe Visscher en Frits Heil op schitterende wijze werd uitgevoerd. Dankzij de inspanning en betrokkenheid van velen klinkt het orgel weer als nieuw.

Meer weten: www.rotary.nl/vinkeveenabcoude.

Op de foto: 2500 euro voor renovatie van het orgel van de Dorpskerk Abcoude. Foto: aangeleverd.