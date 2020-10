Mondkapje verplicht in het Crash Museum

Aalsmeerderbrug – Het Crash Luchtoorlog en Verzetsmuseum ’40-’45 heeft sinds de heropening op D-Day (6 juni 2020) een groot aantal bezoekers mogen verwelkomen. Bezoekers hebben in de eenrichtingsverkeer route weer de geëxposeerde objecten kunnen bewonderen, waarbij de vrijwilligers op minimaal 1,5 meter afstand informatie verstrekten.

Afgelopen maandag 28 september zijn de corona- maatregelen aangescherpt en op woensdag 30 september is een dringend advies uitgevaardigd om in publieke ruimten mondkapjes te dragen. Crash blijft open op de zaterdag en tweede zondag van de maand met de aanvulling dat vrijwilligers mondkapjes of schermen dragen bij direct contact met bezoekers van het museum. Daarnaast worden bezoekers verzocht bij het betreden van het fort een mondkapje te dragen gedurende het bezoek.

Het museum is op zaterdag en tweede zondag van de maand geopend van 11.00 tot 16.00 uur en is gevestigd in het Fort bij Aalsmeer aan de Aalsmeerderdijk 460 in Aalsmeerderbrug (nabij Rijsenhout).

Voor meer informatie over het museum en het werk van het Crash luchtoorlog- en verzetsmuseum ’40- ‘45 kan de website www.crash40-45.nl geraadpleegd worden of kijk op Instagram of de Facebookpagina.