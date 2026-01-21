Matige start voor Legmeervogels

Uithoorn – Legmeervogels is de tweede seizoenshelft matig aan de competitie begonnen. Tweemaal komt de ploeg van Honsbeek op achterstand maar weet zich terug te vechten en weet zelfs op een 3-2 voorsprong te komen om uiteindelijk het duel tegen VELO te eindigen met een 3-3 stand op het scorebord.

Stand gelijk

Het duel begint slecht voor Legmeervogels. Een uitglijder van Kenneth vd Nolk van Gogh zorgt ervoor de VELO al binnen de minuut op een 0-1 voorsprong weet te komen. Het is VELO speler Lars de Jong die dit cadeautje weet te verzilveren. Legmeervogels laat zich niet afschrikken na deze vroege tegentreffer en neemt het initiatief. Binnen 5 minuten is de stand alweer gelijk. Een voorzet van Dion Reuvekamp wordt door de verdediging van de gasten niet goed verwerkt en via de kluts komt dan de bal voor de voeten van Chris Zaide en zijn inzet verdwijnen in het doel 1-1. Na deze treffer blijft het initiatief bij Legmeervogels. Het zou zomaar snel 2-1 staan ware het niet dat de doelman van VELO een kopbal van Robin Wakkers, op aangeven van Youri Habing, met knappe redding uit het doel weet te houden.

Meevaller

Helaas voor Legmeervogels valt de treffer aan de andere kant. Uitermate zwak verdedigen stelt Rens de Vries van VELO in staat om zijn ploeg in dit duel voor de tweede maal op voorsprong te brengen 1-2. Legmeervogels gaat niet bij de pakken neer zitten en gaat op zoek naar de gelijkmaker. De gelijkmaker komt er ook. Een licht duwtje in de rug van Camiels Schouten beoordeelt de scheidsrechter als een overtreding in het 16-matergebied en dus een strafschop. Het is aan Dion Reuvekamp ok deze meevaller te verzilveren. Hij doet dit feilloos en de stand is weer gelijk 2-2. Dan komt Legmeervogels nog voor de rust op een 3-2 voorsprong een hele fraaie uithaal van de mee opgekomen Raymond Mensah verdwijnt onhoudbaar in het doel en gaat Legmeervogels alsnog de rust in met een 3-2 voorsprong.

Strafschop

De tweede helft begint met een offensief van VELO waar Legmeervogels duidelijk moeite mee heeft. VELO is veelvuldig aan de bal en is niet vies van wat fysiek contact. Als ploegen dit gaan doen, fysiek contact maken, dan heeft Legmeervogels het moeilijk en in dit duel is het niet anders. Legmeervogels weet nauwelijks onder de druk vandaan te voetballen. Als Legmeervogels dan de bal weet te veroveren dan levert men deze vaak gelijk weer in. Er ontbreekt duidelijk de rust bij veel spelers het is allemaal te gehaast. Jack Honsbeek noemde deze 2e helft de slechtste tot nu toe. Kon je in de 2e klasse je er nog onderuit voetballen; in deze 1ste klasse gaat het je niet lukken op deze manier. Elk foutje wordt gelijk afgestraft. In deze tweede helft weet Legmeervogels slechtw enkele malen in de buurt van het doel van VELO te komen. Het is VELO dat dicteert. Toch heeft het de hulp van de leidsman nodig om op gelijke hoogte te komen. Met nog een 15-tal minuten krijgen de bezoekers een dubieuze stafschop toegewezen. Het is Lars de jong van VELO die de stafschop feilloos weet in te schieten 3-3. Daarna gaat VELO op jacht naar de winnende treffer. Zover laat Legmeervogels het niet komen. Met veel inzet weet Legmeervogels de winnende treffer voor de gasten te voorkomen.

De bekerwedstrijd van Legmeervogels tegen ODIN’59 is verplaatst naar donderdag 19 februari. Aanvang is 20.30 uur. Aanstaande zaterdag gaat Legmeervogels op bezoek bij DSO in Benthuizen. DSO dat afgelopen zaterdag tegen een 6-1 nederlaag tegen ARC is aangelopen. Legmeervogels zal daar in Benthuizen een ploeg aan treffen die op zoek is naar revanche. Het duel DSO tegen Legmeervogels begint om 14.30 uur.

Foto: In de kleedkamer met de pupil van de week Sam Everts uit de JO12-3. Foto: aangeleverd.