Marcel Zethoven over ondermijning: ‘De onderwereld is niet langer onzichtbaar’

Uithoorn – Het CDA Uithoorn nodigt inwoners uit voor een belangrijke bijeenkomst over een thema dat ons allemaal raakt: ondermijning. De invloed van de georganiseerde misdaad op onze samenleving is groter dan ooit, en dat merken we ook in onze eigen gemeente. De criminele onderwereld probeert steeds vaker grip te krijgen op de ‘bovenwereld’. Dat gebeurt niet alleen in grote steden, maar ook in kleinere gemeenten zoals Uithoorn. Denk aan toenemende (jeugd)criminaliteit, vuurwerkbommen en het ‘uithalen’ van drugs uit containers; het zijn signalen dat de ondermijning dichterbij is dan we denken. Woensdag 8 oktober komt Marcel Zethoven hierover spreken in Sjiek aan de Amstel, aanvang 19.30 uur, toegang gratis. Zethoven is oud-politieman, adviseur van burgemeesters en veiligheidsregio’s, en internationaal actief in de strijd tegen georganiseerde misdaad. Als voormalig inwoner van Uithoorn en oud-voorzitter van buurtbeheer Oranjebuurt en het Oude Dorp kent hij de lokale situatie als geen ander. “De onderwereld is niet langer onzichtbaar”, zegt Zethoven. “We zien haar sporen in onze wijken, op straat en zelfs in gemeentelijke processen. Het is tijd dat we als samenleving weerbaar worden.” Het CDA Uithoorn, een partij met wortels in de lokale gemeenschap, organiseert deze avond om bewustwording te vergroten en inwoners te betrekken bij oplossingen. Want veiligheid begint bij inzicht en bij samenwerking.



Marcel Zethoven. Foto: aangeleverd.