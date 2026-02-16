Lichtjesroute trekt ondanks gure wind opnieuw honderden deelnemers

Uithoorn – De zevende editie van de Lichtjesroute heeft vrijdagavond opnieuw honderden deelnemers naar het centrum gelokt. Ondanks een koude, gure wind vulde het plein voor het gemeentehuis zich al kort na 19.00 uur met vrolijk verlichte wandelaars van alle leeftijden.

Bij de kraampjes verzamelden de eerste deelnemers zich, ieder creatief uitgedost met lampjes, lichtstaven en andere kleurrijke versieringen. Vlak voor de start heette de organisatie het publiek welkom, waarna wethouder De Robles het woord nam. Hij prees het initiatief dat volgens hem ‘Op prachtige wijze saamhorigheid en beweging samenbrengt.’ De wethouder wenste iedereen een gezellige tocht toe, vergezeld door de inmiddels bekende mascotte van de Lichtjesroute.

De route langs verlichte tuinen

Na het startsein trok de lange stoet richting de Boterdijk en het Zijdelmeer. Anders dan vorig jaar waren er dit keer geen omleidingen nodig, omdat de renovaties aan de Molenvlietbrug en het parkeerterrein voltooid zijn. De route leidde de lopers via de vernieuwde Korte Boterdijk en de gerenoveerde brug naar het Zijdelmeer en vervolgens via Boterdijk, Elzenlaan en Watsonweg terug richting het centrum.

Onderweg hadden veel bewoners hun tuinen extra feestelijk verlicht met lampjes en fakkels. Op het Zijdelveld hadden enkele inwoners zelfs de feestdagenverlichting speciaal voor de gelegenheid nog een avond laten branden. Terug bij het gemeentehuis konden deelnemers zich opwarmen met een warme drank. Ook werden er prijzen uitgereikt voor de mooist verlichte deelnemers. De organisatie spreekt van een geslaagde editie van de Lichtjesroute en kijkt met tevredenheid terug op een sfeervolle avond.

De zevende editie van de Lichtjesroute heeft vrijdagavond opnieuw honderden deelnemers naar het centrum gelokt. Foto: Jan Uithol.