Lezing Matthäuspassion trekt veel bezoekers

Uithoorn – Voor een vol KerkCafé nam een bevlogen Marcel Zwitser, gepromoveerd muziekwetenschapper en expert van Johan Sebastiaan Bach’s Matthäuspassion, belangstellenden mee naar de ontstaansgeschiedenis en achtergrond van dit wereldberoemde muziekstuk. De afwisseling van het luisteren naar onderdelen van de Matthäuspassion gevolgd door uitleg en commentaar van Zwitser leverde een indrukwekkend KerkCafé op.

Bach heeft de Matthäuspassion geschreven voor de Vesperdienst in de Thomaskirche op Goede Vrijdag in 1727 in Leipzig. Bach wilde met het verhaal de aandacht op het lijden van Jezus vestigen, maar het tegelijkertijd een persoonlijke reflectie op het lijden in ons eigen leven laten zijn. Mogelijk dat hierdoor zoveel mensen door deze muziek worden beroerd. De aria’s hadden de functie dit te verbeelden: alsof de solist zelf getuige was geweest van wat er in het lijdensverhaal met Jezus gebeurde.

Op de foto: De lezing Matthäuspassion trok veel bezoekers. Foto: aangeleverd.