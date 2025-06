Legmeervogels draagt bij aan Ronald McDonald Kinderfonds

Uithoorn – In het weekend van 28 en 29 juni 2025 staat sportief Nederland in het teken van de HomeSport Events, een initiatief van het Ronald McDonald Kinderfonds. Tijdens dit bijzondere evenement zetten deelnemers zich 24 uur lang in door te wielrennen, hardlopen of wandelen. Het doel is om zoveel mogelijk geld inzamelen voor gezinnen met een ziek of zorgintensief kind, zodat zij dicht bij elkaar kunnen blijven in de Ronald McDonald Huizen, huiskamers en vakantiehuizen.

Samen sporten, samen sterk

Met maar liefst 102 teams en 1269 deelnemers belooft het een indrukwekkend sportief weekend te worden. Deelnemers trotseren dag en nacht weer en wind, gedreven door hun inzet voor het goede doel. De saamhorigheid en het doorzettingsvermogen die tijdens deze 24 uur centraal staan, maken van HomeSport Events een unieke ervaring voor iedereen die betrokken is.

Zondagochtend 29 juni opent sportvereniging Legmeervogels haar deuren voor de deelnemers. Tussen 04.00 en 14.00 uur worden zij aan de Randhoornweg verwelkomd voor een welverdiend ontbijt, voordat zij hun route vervolgen richting Amsterdam. Naar verwachting zullen er ongeveer 1.500 ontbijtjes worden geserveerd; een logistieke uitdaging die met enthousiasme en trots wordt aangegaan.

Vrijwilligers gezocht

Om deze ochtend in goede banen te leiden, is Legmeervogels nog op zoek naar vrijwilligers die willen helpen tijdens de nachtelijke en vroege ochtenduren. Een mooie kans om deel uit te maken van een inspirerend evenement en bij te dragen aan een belangrijk maatschappelijk doel. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden bij Bianca Viveen via e-mail: biancaviveen@legmeervogels.nl. Meer informatie over het evenement is te vinden op: www.homesportevents.nl.

Op de foto: Zondagochtend 29 juni opent sportvereniging Legmeervogels haar deuren voor de deelnemers. Foto: HomeSport Events.