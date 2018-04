Scholen herdenken 2e Wereldoorlog

Aalsmeer – Leerlingen van RKBS De Oosteinder en Triade Zuid en Triade Hornmeer hebben afgelopen maandag 16 april de Tweede Wereldoorlog bij het adoptiemonument in het gemeentehuis herdacht.

Dit deden de leerlingen uit de groepen 8 van deze drie basisscholen samen met burgemeester Jeroen Nobel. Aan het einde van de herdenking legden de kinderen bloemen neer bij het adoptiemonument in de gevel van het gemeentehuis. Dit monument draagt de namen van Aalsmeerders die de oorlog niet hebben overleefd, omdat zij de moed hadden zich te verzetten tegen de Duitsers.

Voorafgaand aan de herdenking bij het monument was een bijeenkomst voor de kinderen in de raadskelder. Ze bekeken met de burgemeester de bijzondere documentaire over de oorlog in Aalsmeer, waarin oud-wethouder Nico Borgman vertelt hoe hij als jongetje de oorlog heeft beleefd. Daarna waren de kinderen aan de beurt. Zijn hadden gedichten, voordachten, toneelstukjes en filmpjes gemaakt over het thema ‘vrijheid geef je door’.

Een aantal leerlingen gaat hun gedicht voordragen bij de herdenkingsbijeenkomst voor het gemeentehuis op 4 mei.