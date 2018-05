Lezing over DC-3 Dakota in Crash museum

Aalsmeerderbrug – Op zaterdag 9 juni om is er een lezing in het Crash Luchtoorlog- en Verzetsmuseum ’40-’45 over de legendarische DC-3 Dakota. Een groot vliegtuigmodel van drie meter spanwijdte, gemaakt van Meccano, is deze dag ook te bezichtigen. In 1931 vloog bijna iedereen tevreden in één- of tweedekker passagierstoestellen met veelal houten vleugels. Een ongeluk met een Amerikaanse Fokker stond echter aan de wieg van het vliegtuig, dat de wereld zou veranderen.

Opeens keerden de passagiers zich af van houten vliegtuigen. Het ongeluk leidde tot het ontstaan van het geheel metalen Douglas ‘Douglas Commercial’ 1 ofwel de DC-1. Dit prototype leidde tot de DC-2, die wereldberoemd werd door de KLM vlucht met de ‘Uiver’ in de Londen-Melbourne race. Het jaar erop werd de DC-3 uitgebracht. Als de Tweede Wereldoorlog uitbreekt heeft het Amerikaanse leger heel veel vrachtcapaciteit nodig. Er vliegt al een passagierstoestel rond dat precies in de behoefte voorziet: de DC-3. Het toestel stapt de militaire wereld binnen en er ontstaat een nieuw woord: Airlift. De DC-3 krijgt militaire benamingen zoals C-47 Skytrain, C-53 Skytrooper en Dakota, een Britse naam voor dit toestel.

Pioniersrol

Omdat de Dakota bijna overal kon landen kwam het onverwoestbare toestel keer op keer in een pioniersrol terecht: de aanvoer van bulldozers in de Pacific, de luchtbrug naar China en de operaties aan het eind van de oorlog. De Slag om Arnhem laat de andere rol van de Dakota zien, namelijk het vervoeren van parachutisten en als sleper van zwevers. Na de oorlog wordt de het vliegtuig ingezet bij de Luchtbrug naar Berlijn en de grote surplusmarkt daarna zorgt voor het ontstaan van talloze luchtvaartmaatschappijen. En de DC-3’s vliegen nog steeds! Er zijn nog bijna 200 luchtwaardige Dakota’s.

Demonstratie

De lezing wordt gegeven door Hans Walrecht en de heer Henk Verhoef demonstreert een Meccano model van de Dakota. Aanvang van de lezing is om 13.00 uur. Het Crash Luchtoorlog- en Verzetsmuseum ’40-’45 is iedere zaterdag geopend van 11.00 tot 16.00 uur en is gevestigd in het Fort bij Aalsmeer aan de Aalsmeerderdijk 460 in Aalsmeerderbrug (nabij Rijsenhout). De toegang bedraagt €3,50 voor volwassenen en €1,50 voor kinderen van 6 tot 12 jaar. Donateurs van de stichting en veteranen hebben gratis toegang. Kijk voor meer informatie over de collectie van het museum en het werk van het Crash Luchtoorlog – en Verzetsmuseum ’40-’45 op de website www.crash40-45.nl.