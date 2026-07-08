Honderden bezoekers bij Aalsmeer Flower Festival

Aalsmeer – Het Aalsmeer Flower Festival 2026 kan terugkijken op een bijzonder succesvolle editie. Ondanks de uitzonderlijk warme weersomstandigheden wist het festival gedurende drie dagen honderden bezoekers naar Aalsmeer te trekken. De reacties van zowel bezoekers, deelnemers als sponsors waren zeer positief: het festival bood opnieuw een unieke combinatie van bloemen, kunst, cultuur, erfgoed en inspiratie.

Verspreid over de verschillende locaties genoten bezoekers van bloemsierkunst, kunstexposities, muziek, rondvaarten en ontmoetingen met kwekers, kunstenaars en anderen uit de sector. De warme temperaturen vormden daarbij geen belemmering. “Het was fantastisch om te zien hoeveel mensen de weg naar het festival hebben gevonden”, zegt de organisatie. “Ondanks de hitte was de sfeer overal uitstekend. We hebben ontzettend veel enthousiaste reacties ontvangen van bezoekers die onder de indruk waren van de kwaliteit en diversiteit van het programma.”

Ook voor deelnemende bedrijven, instellingen en culturele partners was het festival een succes. Het evenement onderstreept de positie van Aalsmeer als internationaal centrum van de sierteeltsector.

Plannen voor 2027

Hoewel de organisatie nog volop nageniet van deze editie, wordt inmiddels al vooruitgekeken naar 2027. Dat belooft een bijzonder jaar te worden, mede doordat het vernieuwde Flower Art Museum dan weer open is. Daarnaast wordt gewerkt aan een verdere uitbreiding van Pracht & Praam. Met steeds meer deelnemers, meer vaaractiviteiten en nog meer verbinding tussen bloemen, water en erfgoed moet dit onderdeel uitgroeien tot een van de hoogtepunten van het evenement.

De organisatie bedankt alle bezoekers, vrijwilligers, deelnemers, partners en sponsors die hebben bijgedragen aan het succes van het Aalsmeer Flower Festival 2026.

Foto: www.kicksfotos.nl (Pracht & Praam).