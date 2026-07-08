Eerste 11 deelauto’s in Aalsmeer en Kudelstaart

Aalsmeer – Aalsmeer en Kudelstaart hebben hun eerste elf Greenwheels deelauto’s welkom geheten. Eerder in het jaar zijn ook vijf deelauto’s in het nabijgelegen Uithoorn geplaatst. De herkenbare rode auto’s zijn nu beschikbaar op vaste parkeerlocaties in de gemeente. De gemeente Aalsmeer ondersteunt het concept van autodelen en draagt bij aan deze duurzame mobiliteitstransitie.

Alternatief voor eigen auto

Het aantal deelauto’s in de regio Aalsmeer en Kudelstaart groeit hard. Nu zijn er op verzoek van de gemeente ook elf deelauto’s toegevoegd in Aalsmeer en Kudelstaart, onder meer in de Hortensialaan, Beethovenlaan en IJsvogelstraat. Ze zijn strategisch geplaatst om inwoners een duurzaam alternatief voor een eigen auto te bieden. Met deze uitbreiding zet de gemeente een volgende stap in het stimuleren van duurzame en efficiënte mobiliteit voor inwoners.

Effect van deelauto’s

De impact van één Greenwheels-deelauto is groot: gemiddeld zorgt één deelauto voor veertien privéauto’s minder op straat. Michiel Cuppen, CEO van Greenwheels, is blij met de nieuwe auto’s in Aalsmeer: “Als grondlegger van autodelen in Nederland plaatsen we steeds meer deelauto’s. Door auto’s te delen, draag je eenvoudig bij aan een leefbaardere buurt. Want minder stilstaande auto’s betekent minder parkeerplekken en meer ruimte voor groen, spelen en wonen.”

Steeds meer delen

Het autodeelbedrijf ziet dat de populariteit van autodelen blijft toenemen: alleen al in 2025 kwamen er ruim 40.000 deelautogebruikers bij Greenwheels bij. De stijgende interesse laat zien dat steeds meer inwoners kiezen voor een flexibel en goedkoper alternatief voor autobezit. Gebruikers vermijden daarmee vaste lasten zoals verzekeringen en onderhoud, terwijl ze toch de vrijheid van een auto behouden.

Ook in Uithoorn

Ook in de buurgemeente Uithoorn wordt het aanbod uitgebreid. Daar zijn vijf Greenwheels-deelauto’s geplaatst, waardoor inwoners in de directe omgeving van Aalsmeer en Kudelstaart ook dichter bij huis toegang hebben tot een deelauto. Zo groeit het netwerk in de regio verder en wordt autodelen voor meer inwoners een praktisch alternatief voor een eigen auto.

Uiteenlopende modellen

Er is gekozen voor in totaal elf nieuwe deelauto’s, verdeeld over modellen van Volkswagen. De auto’s van Greenwheels staan op vaste parkeerplaatsen, te vinden en te reserveren met de Greenwheels-app. Een deelauto betaal je alleen bij gebruik en iedereen met een rijbewijs kan zich aanmelden via de Greenwheels-website of app. De deelauto kan worden geopend met de app of een OV-chipkaart.