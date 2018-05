Radio velddagen in Crash Museum

Aalsmeerderbrug – Het Crash Luchtoorlog- en Verzetsmuseum ’40-‘45 organiseert in het weekend van zaterdag 26 en zondag 27 mei de Crash Radio Velddagen. Tijdens dit weekend wordt er geprobeerd om met militair apparatuur uit de Tweede Wereld-oorlog radioverbindingen te maken met radioamateurs in Nederland en de rest van de wereld.

Bezichtiging collectie

Deze verbindingen zullen gemaakt worden vanaf een locatie op zowel de parkeerplaats voor het museum als ook in de speciale radiokamer van het museum. Op de parkeerplaats zullen radioamateurs plaatsnemen in hun tenten of mobiele units om met radio’s uit zowel de Tweede Wereldoorlog als de periode hierna te gaan werken.

In de radiokamer is de collectie van het museum te bezichtigen van zowel radio’s uit gecrashte vliegtuigen als ook nog intacte en werkende radio’s uit de Tweede Wereldoorlog. Vanuit de radiokamer in het museum zal gewerkt worden met de speciale callsign PI4C. Het wordt een interessant weekend voor jong en oud, die alles over de radiotechniek uit de Tweede Wereldoorlog willen weten, maar ook uit de periode daarna en getuige willen zijn van live actie.

Informatie

Het Crash Luchtoorlog- en Verzetsmuseum ’40-’45 is beide dagen geopend van 11.00 tot 16.00 uur en is gevestigd in het Fort bij Aalsmeer aan de Aalsmeerderdijk 460 in Aalsmeerderbrug (nabij Rijsenhout). De toegang bedraagt €3,50 voor volwassenen en €1,50 voor kinderen van 6 tot 12 jaar. Donateurs van de stichting en veteranen hebben gratis toegang. Kijk voor meer informatie over de collectie van het museum en het werk van de Crash Luchtoorlog – en Verzetsmuseum ’40-’45 kijk op de website www.crash40-45.nl, of op Instagram of de facebookpagina.