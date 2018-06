Familiequiz: Geschiedenis van Amstelveen 

Amstelveen – Zondag 14 juni gaan Pim Smit en Bert van Dijck, de auteurs van het boek ‘De monumenten van Amstelveen’, op zoek naar de persoon die het meeste weet over de geschiedenis van Amstelveen. In de vorm van het spel ‘zomerpetje op, zomerpetje af’ spelen zij deze middag met de deelnemers een gratis te bezoeken quiz waarbij de winnaar naar huis gaat met een gesigneerd exemplaar van ‘Monumenten van Amstelveen‘.

‘Zomerpetje op, zomerpetje af’

Pim Smit en Bert van Dijck, auteurs van ‘Monumenten van Amstelveen’, leggen de zaal vragen voor over opmerkelijke feiten uit de geschiedenis van Amstelveen verrijkt met beeldmateriaal. Na elke vraag volgt een stemronde: Zet je zomerpetje op bij antwoord A, zet je je zomerpetje af bij antwoord B. De antwoorden worden toegelicht met anekdotes. De twee heren gaan door tot er een winnaar is.

Namens de Vereniging Historisch Amstelveen zal de heer Guus Lindeman aanwezig zijn als jurylid. Kom meedoen aan deze gezellige en leerzame quiz. geschikt voor iedereen tussen 9 en 99 jaar. De familiequiz ‘De geschiedenis van Amstelveen’ is op zondag 14 juni van 16.00 tot 17.00 uur in de Bibliotheek Stadsplein in Amstelveen. Gratis toegang