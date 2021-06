Leerlingen De Ruimte genieten van moestuin

Kudelstaart – Voor het tiende jaar op rij zijn de groepen 5 en 6 van basisschool De Ruimte weer aan het genieten van hun moestuin. Onder begeleiding van onmisbare ouders hebben ze keer op keer een prachtige oogst.

Buiten dat het werken in de moestuin heel leerzaam is, wordt het door de kinderen ook als super leuk ervaren. Lekker wroeten in de aarde, beestjes ontdekken en gewoon even lekker bezig zijn met alles wat groeit en bloeit. Er wordt al druk gesproken met elkaar wat voor lekkers je er allemaal van kan gaan maken.