Laatste open dag Tuin Bram de Groote

Uithoorn – Zondag 2 september is al weer de laatste open dag van de Tuin Bram de Groote van 2018. Het einde van de zomer is duidelijk zichtbaar in de tuin; ook de lange droge periode heeft daar aan bijgedragen. Veel bloemen hebben zaad gevormd. De appel- en perenbomen hangen vol fruit en het belooft een goed notenjaar te worden. Voor de vogels is de tuin een eldorado met volop bessen aan de struiken.

De vrijwilligers zijn al begonnen met ruimen, zoals het maaien van de bloemenweides en het schonen van de oevers van de sloten. En ze verzamelen veel zaden om volgend jaar weer verzekerd te zijn van een bloemrijke tuin.

Belangstellenden zijn op zondag 2 september tussen 13.00 en 16.00 uur van harte welkom. De toegang is gratis.

De Tuin van Bram ligt in Uithoorn op de hoek van Boterdijk en Elzenlaan. U kunt naar binnen via de zijingang tegenover de werkschuur ( Elzenlaan 27). Fietsen kunnen worden gestald bij de werkschuur.