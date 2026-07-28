Voedselbos Kudelstaart mikpunt van vandalisme

Kudelstaart – Het is eigenlijk te triest voor woorden, maar Voedselbos Kudelstaart heeft de laatste dagen te maken met vernielingen en vandalisme. Helaas zijn er een aantal jongeren die zich blijkbaar vervelen en het Voedselbos als doel hebben gekozen om hun agressie te botvieren. Een paar dagen geleden is de melkbus, die bestemd is om een bijdrage in te doen als je producten van de kar meeneemt, vernield. Het is niet gelukt om hem open te breken, wat overigens een zinloze actie zou zijn geweest want er zat maar een klein bedrag in de bus. Maandagmorgen ontdekte een van de vrijwilligers dat de melkbus compleet verdwenen is. Waarschijnlijk zijn de vandalen over het hek geklommen en hebben de bus losgeknipt van de kar waar hij aan bevestigd was. Nog steeds een zinloze actie want er zat hooguit een paar tientjes in. Er is wel een melding gemaakt bij de wijkagent en die is de situatie komen bekijken en heeft toegezegd regelmatig controle uit te voeren.

Het vervelende incident heeft echter voor trouwe klanten van het Voedselbos wel consequenties. Een bijdrage voor de producten die op de kar liggen, kan alleen maar via de QR-code die aan het hek hangt. Een bus neerzetten heeft geen zin. Wie liever cash betaalt kan beter langskomen als er vrijwilligers in het Voedselbos aanwezig zijn. En dat is in ieder geval elke woensdag-, donderdag- en vrijdagmorgen van 8.30 tot 12.00 uur. In de zomerperiode vaak ook op zaterdagmorgen. Mocht je specifiek in bepaalde producten geïnteresseerd zijn, of op een andere tijd langs willen komen, stuur dan een mailtje naar voedselboskudelstaart@gmail.com.

En wie iets gezien heeft van jongelui die zich verdacht gedroegen in de omgeving van het Cabaretpad, wordt verzocht ook contact op te nemen.

Foto: TO (melkbus van Voedselbos Kudelstaart).