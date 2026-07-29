Jaren wachten op een nieuwe woning: ‘Het voelt alsof gemeente en woningcorporatie een spel spelen’

Mijdrecht – Claudia van den Bosch en haar twee jonge kinderen wachten al jaren op een passende woning. Ondanks de media-aandacht die de afgelopen periode ontstond rondom de woningen aan de Koning Julianalaan en de ophef over een gekraakt pand in de straat, is er voor haar nog altijd geen oplossing. Tijdens een gesprek vertelt Van den Bosch hoe zij de afgelopen jaren heeft ervaren.

Volgens haar is de situatie al lange tijd onhoudbaar, terwijl de woningcorporatie al jaren weet dat de woningen gesloopt zouden worden. Doordat de woning op de hoek drastisch water overlast had is deze woning snel leeg komen te staan en de bewoners zijn elders onder-gebracht. De verantwoordelijkheid lijkt volgens haar steeds heen en weer te worden geschoven. De woningcorporatie wijst naar de gemeente, die volgens haar te weinig voortgang boekt. De gemeente wordt op haar beurt verweten onvoldoende duidelijkheid te geven. “Het voelt alsof de woningcorporatie en de gemeente een spel met elkaar spelen, terwijl wij al jaren wachten”, zegt Van den Bosch.

De recente kraakactie verderop in de straat zorgde voor veel discussie binnen de gemeente. Volgens betrokkenen is de actie ook een signaal van de groeiende woningnood. In een tijd waarin betaalbare woningen schaars zijn en leegstaande panden lange tijd ongebruikt blijven, kiezen sommige mensen ervoor het recht in eigen handen te nemen. Inmiddels hebben de laatste bewoners van de Koning Julianalaan, onder wie Claudia van den Bosch, een urgentieverklaring gekregen. Toch heeft dat nog niet geleid tot een nieuwe woning.

Van den Bosch vertelt dat zij onlangs hoop had op een woning in Wilnis. “We waren al bijna aan het vieren dat het gelukt was”, vertelt ze. Uiteindelijk ging de woning echter aan haar neus voorbij. Volgens Van den Bosch zou de situatie veel sneller opgelost kunnen worden wanneer gemeente en woningcorporatie gezamenlijk optrekken. Voor haar en de andere bewoners is het moeilijk te begrijpen waarom het proces zo lang duurt.

Ondanks alle teleurstellingen blijft Van den Bosch positief. Ze hoopt dat de aandacht voor de situatie uiteindelijk leidt tot een oplossing voor alle bewoners van de Koning Julianalaan. Niet alleen voor haarzelf en haar kinderen, maar ook voor de andere gezinnen die al lange tijd in onzekerheid leven. Met de zomervakantie als verklaring voor verdere vertraging hopen de bewoners dat het dossier niet opnieuw stil komt te liggen. Zij kijken uit naar een moment waarop dit langlopende hoofdstuk eindelijk kan worden afgesloten en iedereen een veilige, passende woning krijgt toegewezen.

Op de foto: Claudia van den Bosch: ‘Het voelt alsof gemeente en woningcorporatie een spel spelen.’ Foto: Wilco de Vries.