Woningbouwlocatie Pothuizen in Amstelhoek stap dichterbij

De Ronde Venen – Gemeente De Ronde Venen en Lithos bouw & ontwikkeling hebben een belangrijke vervolgstap gezet in de ontwikkeling van woningbouwlocatie Pothuizen in Amstelhoek. Wethouder Anja Vijselaar en directeur Henk Poldermans van Lithos ondertekenden verleden week de anterieure overeenkomst. Hiermee leggen beide partijen de afspraken vast die nodig zijn om de procedure voor het wijzigen van het omgevingsplan te starten.

Ruimtelijk Kader

Sinds de ondertekening van de intentieovereenkomst in april 2024 hebben de gemeente en Lithos intensief samengewerkt aan de verdere planontwikkeling. Dit resulteerde in het Ruimtelijk Kader, dat op 29 januari 2026 door de gemeenteraad is vastgesteld en de basis vormt voor de verdere uitwerking van het plan.

120 appartementen

Op de huidige locatie van metaalverwerkingsbedrijf Pothuizen worden ongeveer 120 appartementen gerealiseerd, verdeeld over vier woongebouwen. Het programma bestaat uit 30% sociale huur, 20% betaalbare koop en huur en 50% vrije sector appartementen. Met deze verdeling ontstaat een toekomstbestendige woonomgeving die ruimte biedt aan verschillende doelgroepen, van starters tot doorstromers en senioren. Daarnaast maakt de huidige bedrijfslocatie plaats voor een groene woonomgeving met nieuwe doorzichten naar het polderlandschap en aandacht voor recreatieve verbindingen.

Voorlopig Ontwerp

Met de ondertekening van de anterieure overeenkomst breekt een nieuwe fase aan. Lithos werkt momenteel aan de uitwerking van het Voorlopig Ontwerp. De onderzoeken die nodig zijn voor de omgevingsplanprocedure, zoals onderzoeken naar flora en fauna, archeologie en andere omgevingsaspecten, zijn inmiddels opgestart.

Stevige basis

Wethouder Anja Vijselaar: “Met de ondertekening van deze overeenkomst zetten we opnieuw een belangrijke stap richting de realisatie van woningen in Amstelhoek. Het vastgestelde Ruimtelijk Kader geeft een stevige basis voor een ontwikkeling die niet alleen inspeelt op de behoefte aan nieuwe woningen, maar ook de kwaliteit van deze bijzondere locatie opmerkelijk versterkt. We kijken uit naar de volgende fase van het project.”

Kracht van samenwerking

Jarno van de Kruisweg, ontwikkelmanager bij Lithos bouw & ontwikkeling: “Dit project laat zien wat je kunt bereiken wanneer gemeente en ontwikkelaar vanaf het begin intensief samenwerken. Dankzij het gezamenlijke proces en de betrokkenheid van alle partijen ligt er nu een stevig fundament om de plannen verder uit te werken. We kijken ernaar uit om samen de volgende stap te zetten richting de realisatie van deze nieuwe woonomgeving.”

Omgeving blijft betrokken

De komende periode wordt het Voorlopig Ontwerp verder uitgewerkt en wordt de procedure voor het wijzigen van het omgevingsplan voorbereid. Omwonenden en andere belanghebbenden worden daarbij vanzelfsprekend betrokken en geïnformeerd over de voortgang.

Op de foto: V.l.n.r. Theo Bentvelsen, Anja Vijselaar, Henk Poldermans en Saskia Pothuizen. Foto: aangeleverd.