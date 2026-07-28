Watertappunt ‘gespot’ bij Ophelialaan

Aalsmeer – Nee, dit is geen zuil voor een mooi foto-moment in Aalsmeer, maar een tappunt waar gratis drinkwater getapt kan worden. De zuil is ‘gespot’ in de Ophelialaan, tussen het Spoorlijnpad en Spoorlaan in. Het is in de planning dat ook in de winkelcentra in het Centrum en Kudelstaart tappunten geplaatst gaan worden, evenals bij het skatepark en de sporttoestellen in het (nieuwe gedeelte) van het Hornmeerpark en bij de Loswal in Kudelstaart.

Nu al waterflessen vullen kan op het Surfeiland en bij het Waterfront (bij de parkeerplaats voor minder validen). Daarnaast is het altijd mogelijk om water te tappen bij openbare gebouwen, zoals de Bibliotheek, de Historische Tuin en het Raadhuis.

De tappunten zijn/worden gerealiseerd door PWN in opdracht (en op kosten) van de gemeente. Maak gebruik van de tappunten. Water drinken is goed en, zeker bij warm weer, belangrijk!

Foto: Redactie Aalsmeer