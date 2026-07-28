Gemeente zoekt energiecoaches in Aalsmeer en Kudelstaart

Aalsmeer – Iets betekenen voor de buurt én bijdragen aan een duurzamer Aalsmeer? Voor een nieuwe trainingsronde zoekt de gemeente Aalsmeer vrijwilligers die energiecoach willen worden. Energiecoaches helpen inwoners van Aalsmeer en Kudelstaart met praktische tips om energie te besparen, het wooncomfort te verbeteren en grip te krijgen op de energierekening. Daarmee maken zij echt een verschil. Zij gaan in gesprek met dorpsgenoten en bekijken samen welke eenvoudige maatregelen mogelijk zijn. Denk bijvoorbeeld aan slimmer verwarmen, beter ventileren en besparen op warm water.

Geen ervaring nodig

Ervaring of technische kennis is niet nodig. Tijdens de gratis training leren deelnemers hoe zij bewoners kunnen adviseren over energiebesparing en verduurzaming. Ook krijgen zij praktische handvatten om gesprekken te voeren en inwoners op weg te helpen. Tegelijkertijd doen zij zelf waardevolle kennis op over energiebesparing en de energietransitie.

Na afloop van de training maken de deelnemers deel uit van een enthousiast team van energiecoaches en ontvangen zij ondersteuning vanuit de gemeente. Energiecoach Leo vertelt: “Het geeft veel voldoening wanneer een gesprek een eyeopener is voor bewoners en zij daarna zelf stappen zetten om energie te besparen.” De tijdsinvestering is flexibel. Een huisbezoek duurt gemiddeld één tot anderhalf uur. Daarnaast vinden er af en toe bijeenkomsten of trainingen plaats. Energiecoaches bepalen in overleg zelf hoeveel gesprekken zij voeren en hoeveel tijd zij beschikbaar stellen.

De gemeente organiseert na de zomer een nieuwe training en is daarom op zoek naar nieuwe vrijwilligers die energiecoach willen worden. Meer informatie of direct aanmelden? Stuur een e-mail naar energie@aalsmeer.nl.

Foto: Praktische tips om energie te besparen van de energiecoach (aangeleverd gemeente Aalsmeer).