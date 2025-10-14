Kwakelse Veiling ontvangt ruim 1.615 euro van Rabo ClubSupport

De Kwakel – In de maand september mochten alle leden van de Rabobank stemmen uitbrengen op diverse organisaties in de regio, die daarmee hun clubkas kunnen spekken. Veel dorpsgenoten en trouwe bezoekers hebben een stem op stichting Kwakelse Veiling uitgebracht. Voorzitter Paul Bocxe en Daniëlle van Rijn hebben een cheque van 1.615,80 euro in ontvangst mogen nemen. Beiden eensgezind: “We zullen deze bijdrage gaan besteden aan het zelf inkopen van kavels voor de veilingenavonden. Dit jaar vindt de Kwakelse Veiling plaats 25 oktober en 1 november in de kantine van KDO.”

Ondersteunen

De Kwakelse Veiling is een initiatief, dat financiële steun verleent aan lokale kerkgenootschappen, verenigingen en stichtingen in De Kwakel. De opbrengst van de veilingavonden wordt gebruikt om deze organisaties te ondersteunen bij hun maatschappelijke, culturele en sportieve activiteiten in de gemeenschap.

De kavellijst is inmiddels online ook te bekijken via de volgende link: https://kwakelseveiling.nl/wp-content/uploads/2025/10/Kavellijst-Kwakelse-Veiling-2025-2.pdf. Naar verwachting zal de kavellijst aankomend weekend afgedrukt zijn en af te halen zijn in de winkels in ons dorp en in de kantine van KDO.

Bij de Rabo ClubSupport finaleavond waren dinsdagavond 7 oktober in Woerden veel blije gezichten te zien. Geselecteerde clubs, verenigingen en stichtingen uit de regio Rijn en Veenstromen kregen op deze avond namelijk te horen hoeveel euro’s hen was toebedeeld uit de pot van 100.000 euro, die de coöperatieve Rabobank beschikbaar had gesteld voor de regio.

Coöperatief dividend

De coöperatieve Rabobank geeft elk jaar een deel van hun financiële winst terug aan de gemeenschap. Vanuit een zogenoemd coöperatief dividend ondersteunen zij onder meer initiatieven in Nederland die zich richten op buurten en clubs. Dankzij de goede financiële resultaten van de Rabobank werden er dit jaar alleen al voor onze regio 210 deelnemers geselecteerd door de ledenraad van de bank voor de Rabo ClubSupport actie. Van sportclubs tot cultuurverenigingen, van sociale projecten tot educatieve doelen stonden op de lijst waar rekeninghouders vanaf 1 tot en met 23 september hun stem konden uitbrengen. De diversiteit aan deelnemende clubs en bestedingsdoelen was indrukwekkend.

Op de finaleavond was het feest van verbinding tussen allerlei vrijwilligers uit de regio. Van jong tot oud. Iedereen was enthousiast. De passie en inzet van al deze vrijwilligers voor de gemeenschap zijn echt bewonderenswaardig.

Veel blije gezichten

Maar er heerste ook een stukje spanning toen men de enveloppe, die alle deelnemers bij binnenkomst hadden gekregen, open gemaakt mocht waarop. Hierop stond het bedrag wat men op de rekening gestort kreeg namens de stemmers. Na het openen van de 210 enveloppen waren er veel tevreden gezichten te zien. Er heerste dan ook na dit moment een positieve energie in de zaal. Het was een avond die draaide om lokale betrokkenheid en maatschappelijke impact. En natuurlijk heel mooi, dat Rabobank hieraan zijn steentje (of beter de euro’s) bijdraagt.

Meer weten wie er in de gemeente een bijdrage hebben ontvangen? Kijk dan op https://www.rabobank.nl/leden/clubsupport/club-overzicht.

Paul Bocxe en Daniëlle van Rijn hebben een cheque van 1.615,80 euro in ontvangst mogen nemen. Foto: aangeleverd.