Kwakelaars willen supermarkt financieel ondersteunen

De Kwakel – De supermarkt in De Kwakel houdt de bewoners al maanden bezig, terwijl ondernemer Rob Rehorst al maanden gesprekken voert om de winkel open te kunnen houden. Om een supermarktketen te laten zien dat het De Kwakel menens is, hebben de inwoners in groten getale gereageerd op de enquête die Buurtbeheer De Kwakel had uitgezet. 325 mensen hebben de enquête ingevuld en daarvan zegt minder dan 10% ‘nee’ op de vraag of ze in de nieuwe supermarkt hun boodschappen zullen doen.

Vanuit Buurtbeheer De Kwakel is een voorstel gedaan om te gaan werken met boodschappenbonnen. “Twee derde van de mensen zegde al direct toe boodschappenbonnen te willen aanschaffen als dat helpt om de supermarkt te realiseren”, zegt Wim Bartels namens Buurtbeheer De Kwakel. “Dat geeft wel aan dat er heel veel animo is in De Kwakel om de supermarkt te realiseren. Ik spreek veel mensen die graag hun boodschappen in het dorp willen gaan doen, uiteraard als er voldoende assortiment is en de prijzen redelijk zijn. En dat is wat anders dan ‘de goedkoopste”, vervolgt Bartels.

Bijna 80 mensen kwamen ook met ideeën voor de supermarkt. Meest genoemd werd om eenmalig een beroep te doen op de opbrengst van de Kwakelse Veiling, als dat nodig is om de supermarkt van de grond te krijgen. Maar ook de inzet van vrijwilligers en modellen zoals een coöperatie en crowdfunding kwamen voorbij.

De Kwakelaars is ook gevraagd wat ze belangrijk vinden in de nieuwe supermarkt. Naast het assortiment en het prijsniveau zijn dat onder andere aanbiedingen, een post-pakketpunt, een pinautomaat, meer versproducten én het invullen van de sociale functie. “Een kleine koffiecorner is geopperd als een goede manier om de supermarkt aantrekkelijk te maken. We moeten niet onderschatten hoe belangrijk het is dat het leven in het dorp blijft, inclusief een praatje”, aldus Wim Bartels.

Rehorst biedt ondertussen een oplossing voor de korte termijn door mensen aan te bieden hen elke donderdag naar zijn winkel in Nieuwveen te rijden en de boodschappen thuis af te leveren. Ook kunnen zij gebruik maken van plus.nl en hun boodschappen online bestellen.

“We houden goede hoop dat De Kwakel begin 2026 gewoon weer boodschappen kan doen in het dorp, maar sterker nog dat de levendigheid toeneemt met de nieuwe supermarkt.” Mensen die gebruik willen maken van het aanbod om donderdags naar de winkel in Nieuwveen gebracht te worden kunnen contact opnemen met 06 – 2667 5320.

